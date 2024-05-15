Собянин: Начинается прием заявок на вокальный конкурс "Московская A Cappella"

Фестиваль живого пения возвращается в столицу спустя пять лет

В Москву возвращается фестиваль живого пения. Его не проводили в столице пять лет. Уже стартовал прием заявок на участие. О международном музыкальном конкурсе "Московская A Cappella" написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мероприятие пройдет в августе. В нем примут участие вокальные коллективы и солисты из разных стран. Они выступят в амфитеатрах, на открытых концертных площадках, балконах и крышах.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри. Важны будут не только уровень исполнения и сложность репертуара, но и артистизм, костюмы, реквизит.

Для москвичей и гостей столицы все фестивальные площадки будут в свободном доступе. На Патриарших прудах для конкурса построят специальный понтон. Также самые крупные площадки расположатся на Манежной площади и у Политехнического музея.

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