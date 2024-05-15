ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Курсант военной академии разбился в Одесской области при прыжке с парашютом

18:40
  • среда
  • 15 мая 2024

Стабилизационный парашют не дал открыться основному

В Одесской области курсант военной академии погиб, выполняя прыжок с парашютом. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны".

США и Украина могут разместить установку Patriot в Харькове
Украина признала крайне сложную ситуацию в Волчанске

Отмечается, что в этот день проводились учебно-тренировочные прыжки. Высота была 600 метров. Стабилизационные парашют зацепился за вертолет и был поврежден. После этого обмотался о ноги молодого человека.

Основной парашют в результате не открылся. Курсанта начало вращать в воздухе. Запасной парашют не успел полностью раскрыться. Для 19-летнего парня это был 12-й прыжок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Парашютисты
Парашютисты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.