Курсант военной академии разбился в Одесской области при прыжке с парашютом

Стабилизационный парашют не дал открыться основному

В Одесской области курсант военной академии погиб, выполняя прыжок с парашютом. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны".

Отмечается, что в этот день проводились учебно-тренировочные прыжки. Высота была 600 метров. Стабилизационные парашют зацепился за вертолет и был поврежден. После этого обмотался о ноги молодого человека.

Основной парашют в результате не открылся. Курсанта начало вращать в воздухе. Запасной парашют не успел полностью раскрыться. Для 19-летнего парня это был 12-й прыжок.

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