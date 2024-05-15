Покушение на премьера Словакии: кто и зачем пытался убить Роберта Фицо

Внезапно проговорились американские СМИ

Момент покушения: премьер-министр Словакии Роберт Фицо с охраной идет к ограждению, чтобы поприветствовать сторонников, внезапно звучат пять выстрелов. Раненого премьера заносят в машину. В него, как сообщается, попало не менее трех пуль. В конечность, грудь и живот. Чуть позже Фицо вертолетом доставят в больницу для проведения срочной операции.

Злоумышленник прятался в толпе и после покушения пытался скрыться. Однако его скрутила охрана премьер-министра. У очевидцев, кстати, к ее работе много вопросов. Например, неясно, почему стоявших в толпе вообще не досматривали. Ведь мероприятие - выездное, заседание правительства в городе Гандлова было запланировано давно. Расписание премьера известно.

О личности нападавшего официальной информации пока мало, разве только то, что стрелял он из зарегистрированного оружия. СМИ пишут, что это - 71 летний местный житель Юрай Цинтула, сторонник либеральной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия". Лидер "Прогрессивной Словакии" сразу же открестился от нападавшего, подчеркнув, что тот не является членом их движения.

Общественность по всему миру задается вопросом: кому и чем так помешал Роберт Фицо? Внезапно проговариваются американские СМИ: "Он является очень разделяющей фигурой в Словакии и в ЕС. Поэтому неудивительно, что случилось событие такого сорта. Словакия определяла, как ей развиваться в будущем - как авторитарная страна или как более западноевропейская".

Дело в том, что Фицо с момента своего прихода к власти начал постепенно избавляться от находящихся под внешним управлением институтов. Например, закрыл антикоррупционный офис - такие по единой методичке создавались по всей Восточной Европе. Кроме того, он снял с финансирования местные либеральные медиа. А главное - активно критиковал политику Запада в отношении Украины.

"Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов. Россию пытались ввести в заблуждение, будто НАТО не будет продолжать экспансию на восток. А сегодня уже дошло до заявлений, что членом НАТО должна стать сама Украина. Лично я считаю это основанием для начала Третьей мировой войны", - заявлял он.

Фицо - за восстановление сотрудничества с Москвой. И против поставок оружия Украине. Тем более - против отправки туда войск НАТО. Понятно, что для евробюрократов, которых и без того поджимают правые на выборах в Европарламент, премьер Словакии с такой риторикой - настоящая катастрофа.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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