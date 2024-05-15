Путин объяснил назначение Белоусова и поставил новые задачи ОПК

Сегодня особенно важно вписать оборонную промышленность в экономику страны

За столом - командующие войсками всех военных округов. Цель встречи - не только возможность лично переговорить с президентом на тему ситуации на фронте, но и познакомиться с новым министром обороны - Андреем Белоусовым.

"Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных Сил, по приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы. Да, мы все понимаем, что многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода, безусловно, решим", - отметил Владимир Путин.

Перестановки в руководстве Министерства обороны связаны в первую очередь с ростом расходов на военную составляющую. Сейчас совокупные траты на оборону и безопасность составляют примерно 8,7% бюджета. Ресурс большой, и им необходимо распоряжаться эффективно и рачительно, говорит президент. Выбор Андрея Белоусова на должность главы ведомства - не случаен. В последние годы он руководил экономическим блоком и был первым зампредом правительства.

"И конечно, он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны. Это чрезвычайно важная вещь. Имею в виду, что с этим связано и инновационное развитие промышленности, и учет возможностей экономики, бюджета. Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное. Имею в виду образование, здравоохранение, поддержку ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания и так далее", - продолжил Путин.

При этом растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе должны быть органично связаны и с гражданскими отраслями производства. Этот шаг не просто даст грамотный толчок развитию промышленности, но и позволит сохранить и увеличить количество рабочих мест в стране. Президент отмечает - безработица сегодня находится на историческом минимуме.

"Это взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом. Кроме всего прочего, Андрей Рэмович в последнее время по моему поручению занимался некоторыми вещами двойного назначения, в частности, развитием беспилотных летательных и других беспилотных аппаратов. То же самое делал и Сергей Кужугетович по линии Министерства обороны. Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета Безопасности будет вести и Комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами", - объяснил Путин.

Что касается непосредственно Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, - там никаких перестановок и изменений не планируется. Президент подчеркивает: боевой блок сложился и функционирует ритмично. Работа идет по утвержденному плану. Все поставленные задачи выполняются. Начиная с этого года наши войска улучшают своё положение каждый день по всем направлениям.

"Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью Вооруженных Сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путём. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил", - добавил Путин.

Подробнее о том, что еще предстоит сделать, Владимир Путин говорил на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Главная задача - обеспечивать потребности Вооруженных сил России. Для еще более эффективной работы в зоне СВО. Для этого необходимо сконцентрировать как финансовые так и административные ресурсы. Президент подчеркивает: сделано уже немало, но оборонную отрасль нужно развивать еще сильнее. И делать это необходимо с умом.

"Мы без всякого преувеличения должны быть в любой момент готовы к тому, что эти предприятия, они уже многое сделали, многого добились в соответствии с нашими планами, должны предпринять дополнительные шаги по этому направлению, они должны быть готовы к переходу еще в большем объёме на выпуск гражданской продукции. Здесь у нас много задач, в том числе в социальной сфере. И сейчас скажу очень важную вещь: мы все это должны сделать при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и соблюдении макроэкономических принципов. Это чрезвычайно важная вещь. Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", - заключил Путин.

Побеждает тот, кто быстрее осваивает новейшие средства. Поэтому российская армия должна быть на шаг впереди. И у нее для этого уже есть многое - это доказывают и успехи наших бойцов в зоне СВО. У защитников должно быть все необходимое для решения боевых задач, и президент уверен - кадровые перестановки не будут формальными.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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