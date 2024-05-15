Показ первого официального портрета Карла III вызвал грандиозный скандал

Сначала от увиденного подпрыгнул сам монарх, потом краснеть пришлось подданным

В Букингемском дворце - все в предвкушении. Монарший подарок готовили долго, собираясь порадовать Карла III первым официальным портретом после такой долгожданной коронации. Но как только палантин упал, шокированный король сначала подпрыгнул, а затем вопросительно и долго посмотрел на художника. Портретист робко пытался оправдаться.

Картина красным маслом говорит сама за себя. Остальную часть диалога короля и художника даже не стали публиковать. Ограничились сдержанной благодарностью. Подданные британской короны же сейчас утирают слезы. Мемы рождаются каждую минуту. Все обсуждают портрет короля. Такого алчного взгляда на личность Карла III явно не ожидали. Даже казнивший часть своих жен Генрих VIII на портретах выглядит добрым пухлячком, а сошедший с ума Генрих VI - утонченным интеллигентом.

"Показывать такую работу не очень этично и правильно. Потому что она вызывает негативные реакции. Красный фон, руки бледные, лицо бледное - все в пятнах. Как бы человек уже на смертном одре", - прокомментировал Никас Сафронов, народный художник России.

И ведь был уже утвержденный разными инстанциями портрет Карла, рекомендованный к размещению в госучреждениях. Тогда, правда, антимонархическое движение выступило с мощной критикой. Мол, даже "один фунт тратить на эту ерунду - слишком много". Увидев нынешнее кровавое художество, многие краснеют.

Художник Джонатан Йео до этой недели был широко известен лишь в узких кругах. Писал по фотографиям портреты актеров, моделей и политиков. За рамки приличия не выходил, пытаясь всем угодить.

"Он странный тип. Я о нем единственное, что слышал до сих пор, это то, что он в свое время рисовал довольно плохонькие портреты бывшей любовницы принца, а ныне королевы - госпожи Паркер-Боулз. Теперь после грандиозного скандала с этим кровавым портретом он, конечно, станет известен", - отметил журналист Александр Гурнов.

Что же до покрасневшего от собственного портрета короля в красном, то ему наверняка все объяснит королева в белом. И как портрет заказала, и как утверждала. И в какой кладовке этот "шедевр" они оба теперь будут хранить.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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