Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Президент России с негодованием узнал о произошедшем

После случившегося в среду покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Владимир Путин направил телеграмму словацкому президенту Зузане Чапутовой, передает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что с негодованием узнал о произошедшем.

"Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации", - добавил российский лидер.

Путин также попросил передать Фицо слова искренней поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"