ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

19:15
  • среда
  • 15 мая 2024

Президент России с негодованием узнал о произошедшем

После случившегося в среду покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Владимир Путин направил телеграмму словацкому президенту Зузане Чапутовой, передает пресс-служба Кремля.

Нападение на премьера Словакии Фицо. Что известно
Появилось видео с места нападения на премьера Словакии

Путин отметил, что с негодованием узнал о произошедшем.

"Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации", - добавил российский лидер.

Путин также попросил передать Фицо слова искренней поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.