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Путин подписал закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней

19:40
  • среда
  • 15 мая 2024

Им также нельзя быть наблюдателями, членами избиркомов и доверенными лицами кандидатов

Закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, подписал Владимир Путин. Также не допускается участие иностранных агентов в качестве наблюдателей или доверенных лиц кандидатов. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Отмечается, что, по новым нормам, если кандидат уже зарегистрирован на выборах, то признать его иноагентом нельзя. Сведения, включен ли кандидат в реестр или нет, должны быть поданы вместе с заявлением о регистрации. Если статус снят, то потребуется уведомление Минюста России об исключении из реестра или решение суда.

Новый закон также запрещает иноагентам и лицам, признанным террористами и экстремистами, быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и членами избиркомов. Последнее относится и к лицам, на которых было наложено административное взыскание за демонстрацию нацистской символики.

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