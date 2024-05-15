Путин подписал закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней

Им также нельзя быть наблюдателями, членами избиркомов и доверенными лицами кандидатов

Закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, подписал Владимир Путин. Также не допускается участие иностранных агентов в качестве наблюдателей или доверенных лиц кандидатов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что, по новым нормам, если кандидат уже зарегистрирован на выборах, то признать его иноагентом нельзя. Сведения, включен ли кандидат в реестр или нет, должны быть поданы вместе с заявлением о регистрации. Если статус снят, то потребуется уведомление Минюста России об исключении из реестра или решение суда.

Новый закон также запрещает иноагентам и лицам, признанным террористами и экстремистами, быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и членами избиркомов. Последнее относится и к лицам, на которых было наложено административное взыскание за демонстрацию нацистской символики.

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