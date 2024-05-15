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Байден и Трамп решили встретиться на дебатах

20:11
  • среда
  • 15 мая 2024

Они пройдут на канале CNN в июне и на ABC в сентябре

Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп решили сойтись в предвыборных дебатах. Они пройдут в два раунда. Первый – на телеканале CNN 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй раунд проведет телекомпания ABC. Там дебаты назначены на 10 сентября.

О том, что приглашения получены и вызов принят, оба кандидата написали в соцсетях. Байден в Х, а Трамп в собственной Truth Social. 

Напомним, и Байден и Трамп собрались баллотироваться на новый президентский срок. Выборы в США должны пройти в ноябре этого года. Пока, по данным экзитполов, народ отдает предпочтение Дональду Трампу. 

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