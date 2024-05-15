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Семь человек пострадали в результате ударов ВСУ по Каменке-Днепровской

20:35
  • среда
  • 15 мая 2024

Один из снарядов попал в дом, где жила пожилая пара и их внучка

Семь человек пострадали в результате обстрела вооруженными силами Украины города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова.

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По словам источника, среди пострадавших - в основном граждане пожилого возраста. Так, снаряд прилетел в дом, где живет пожилая пара и их маленькая внучка. Бабушка получила ранения в ногу и голову, дедушка – в голову, живот и бедро. Мужчина в тяжелом состоянии. Внучка не пострадала.

Еще один удар пришелся по магазину. Здание выгорело полностью. Были ли там люди и сколько из них погибли или пострадали, Рогов оценить не смог. По его словам, все произошло в самый час пик для прифронтовых регионов.

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