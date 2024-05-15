Мошенники начали мстить россиянам за насмешки

Телефонные обманщики нашли способ испортить жизнь тем, кто не пошел у них на поводу

Телефонные мошенники начали мстить тем, кто их раскусил и подшутил над попыткой выманить деньги. Теперь они блокируют телефонные номера жертв. Об этом пишет издание "Московский комсомолец". Журналистка стала жертвой таких киберпреступников.

По словам автора статьи, сначала ей позвонили со словами, что закончился контракт на обслуживание у мобильного оператора. После пяти минут разговора мошенники поняли, что жертва над ними откровенно смеется, и бросили трубку. Но на этом история не закончилась. Телефон жертвы внезапно оказался заблокирован.

В компании сотовой связи пострадавшей объяснили, что позвонил некий человек, назвал ее паспортные данные и попросил произвести блокировку. Что и было выполнено без всяких дополнительных проверок.

Кто именно из мобильных операторов так легко отключает абонентов, в статье не указывается.

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