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Мошенники начали мстить россиянам за насмешки

20:47
  • среда
  • 15 мая 2024

Телефонные обманщики нашли способ испортить жизнь тем, кто не пошел у них на поводу

Телефонные мошенники начали мстить тем, кто их раскусил и подшутил над попыткой выманить деньги. Теперь они блокируют телефонные номера жертв. Об этом пишет издание "Московский комсомолец". Журналистка стала жертвой таких киберпреступников. 

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По словам автора статьи, сначала ей позвонили со словами, что закончился контракт на обслуживание у мобильного оператора. После пяти минут разговора мошенники поняли, что жертва над ними откровенно смеется, и бросили трубку. Но на этом история не закончилась. Телефон жертвы внезапно оказался заблокирован. 

В компании сотовой связи пострадавшей объяснили, что позвонил некий человек, назвал ее паспортные данные и попросил произвести блокировку. Что и было выполнено без всяких дополнительных проверок.

Кто именно из мобильных операторов так легко отключает абонентов, в статье не указывается. 

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