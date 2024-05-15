ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вылет и прилет нескольких рейсов задерживается в аэропорту Волгограда

21:12
  • среда
  • 15 мая 2024

На короткое время вводились ограничения на использования воздушного пространства над городом

В аэропорту Волгограда задержали пять рейсов на вылет и один на прилет. Это было связано с тем, что вводились временные ограничения на использование воздушного пространства над городом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаузла. 
Сроки открытия аэропорта Элисты вновь перенесли

Согласно онлайн-табло, были задержаны два рейса из Волгограда в Петербург и три рейса до Москвы. Не смог вовремя приземлиться самолет, летевший из Стамбула.

Росавиация сообщила, что аэропорт не отправлял и не принимал самолеты с 18.49 до 19.59. При этом ни один самолет не отправили на запасной аэродром. 

Отмечается, что с 20.00 аэропорт  работает в штатном режиме. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Авиадиспетчеры
Авиадиспетчеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.