Вылет и прилет нескольких рейсов задерживается в аэропорту Волгограда

На короткое время вводились ограничения на использования воздушного пространства над городом

В аэропорту Волгограда задержали пять рейсов на вылет и один на прилет. Это было связано с тем, что вводились временные ограничения на использование воздушного пространства над городом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Согласно онлайн-табло, были задержаны два рейса из Волгограда в Петербург и три рейса до Москвы. Не смог вовремя приземлиться самолет, летевший из Стамбула.

Росавиация сообщила, что аэропорт не отправлял и не принимал самолеты с 18.49 до 19.59. При этом ни один самолет не отправили на запасной аэродром.

Отмечается, что с 20.00 аэропорт работает в штатном режиме.

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