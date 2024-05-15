ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в швейцарском городе

21:35
  • среда
  • 15 мая 2024

Несколько человек получили ранения

В Швейцарии неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. ЧП произошло в городе Цофинген в кантоне Аргау. Об этом сообщает французское информагентство AFP.

Швейцария сочла немыслимым мир на Украине без России
Лавров: Швейцария не годится для проведения переговоров

Отмечается, что драма разыгралась возле общественного бассейна. Количество пострадавших не называется. Но всех раненых спасли и отправили в больницу.

Сам злоумышленник поначалу скрылся от полиции в здании. Однако после того как его окружили, он сдался сотрудникам правоохранительных органов. При аресте использовали спецподразделение и вертолет. Мотивы преступления пока не установлены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция Швейцарии
Полиция Швейцарии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.