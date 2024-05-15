Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в швейцарском городе

Несколько человек получили ранения

В Швейцарии неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. ЧП произошло в городе Цофинген в кантоне Аргау. Об этом сообщает французское информагентство AFP.

Отмечается, что драма разыгралась возле общественного бассейна. Количество пострадавших не называется. Но всех раненых спасли и отправили в больницу.

Сам злоумышленник поначалу скрылся от полиции в здании. Однако после того как его окружили, он сдался сотрудникам правоохранительных органов. При аресте использовали спецподразделение и вертолет. Мотивы преступления пока не установлены.

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