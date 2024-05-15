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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ушел в отставку

22:02
  • среда
  • 15 мая 2024

Он занимал этот пост на протяжении девяти лет

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сложил с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС. Депутаты парламента республики собрались на внеочередное заседание.
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Даудов заявил, что принял решение после разговора с Рамзаном Кадыровым. Народный избранник досрочно сложил с себя и полномочия депутата. Политик поблагодарил коллег за плодотворную работу. Этот пост Даудов занимал с июля 2015 года.

Рамзан Кадыров прокомментировал решение экс-спикера. Он отметил, что политик посчитал, что ему нужно "искать себя в иных сферах". Место спикера парламента республики займет заместитель Даудова депутат Шаид Жамалдаев.

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