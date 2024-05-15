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ПВО сбила французские авиабомбы над Белгородской областью

22:42
  • среда
  • 15 мая 2024

Киевский режим вновь попытался совершить террористические атаки по российской территории

Министерство обороны России сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением французских управляемых авиационных бомб "Hammer".

"Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на всей территории Белгородской области вновь объявлена ракетная опасность.

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