Врачи ввели Роберта Фицо в состояние искусственной комы

Он перенёс четырёхчасовую операцию

Врачи ввели премьер-министра Словакии Роберта Фицо в состояние искусственной комы, сообщает местный телеканал Plus. Политик после покушения перенёс четырёхчасовую операцию, сейчас он находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.

Вечером 15 мая на Роберта Фицо произошло покушение. В него из ружья стрелял 71-летний писатель и активист Юрай Цунтула. Он задержан.

В Фицо попали две или три пули. У него открылось брюшное кровотечение. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

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