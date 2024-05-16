ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи ввели Роберта Фицо в состояние искусственной комы

00:19
  • четверг
  • 16 мая 2024

Он перенёс четырёхчасовую операцию

Врачи ввели премьер-министра Словакии Роберта Фицо в состояние искусственной комы, сообщает местный телеканал Plus. Политик после покушения перенёс четырёхчасовую операцию, сейчас он находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.

Вечером 15 мая на Роберта Фицо произошло покушение. В него из ружья стрелял 71-летний писатель и активист Юрай Цунтула. Он задержан.

В Фицо попали две или три пули. У него открылось брюшное кровотечение. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.