"Кровавый" портрет Карла III вызвал скандал в Британии

В соцсетях предположили, что король попал в ад

В Британии короля Карла III порадовали парадным портретом. Первый официальный портрет после коронации. Презентацию картины устроили в Голубой гостиной Букингемского дворца

Журналисты утверждают, что, увидев это, король отшатнулся. А на лице его был испуг. Портрет поручили написать британскому художнику Джонатану Йео. На яркие краски не поскупился. Монарха изобразил в форме Валлийской гвардии, полковником которой Карл является аж с 1975 года. Но цвет…

В интернете не скупятся на комментарии. Некоторые предположили, что король попал в ад. Или купается в крови. Монархия, она ведь про ценности, традиции, преемственность. То есть живая классика. А тут такое!..

Впрочем, королевской семье давно не везёт с художниками. Узнаёте? Это не ромовая баба! Это Елизавета II. А как вам название? "Сны и кошмары королевы". Довольно известный художник Джордж Кондо называет себя "психологическим кубистом".

"Королева людских сердец" - так называли леди Диану. В 2004 году некая Стелла Вайн бывшая официантка и стриптизёрша, раздобыла кисти, краски, решила, что она художник, и запечатлела Диану на холсте. Название "Привет, Пол, ты можешь прийти, я действительно напугана". Намек на дворецкого Дианы Пола Баррела. Воистину, женщина драматической судьбы.

Даже попытка создать памятник Диане в классическом стиле в 2021 году вызвала шквал эмоций. Принцы Уильям и Гарри, открывавшие его в саду Кенсингтонского дворца, получили порцию возмущения. Эксперты по языку тела увидели в движениях царственных особ неискренность.

"Их улыбки поначалу казались слегка натянутыми, когда они появились на церемонии. Но одной очень показательной чертой было то, как зеркально отражались их языки тела", - говорит Джуди Джеймс, эксперт по языку тела.

Что это означает? Что они братья… Прикоснуться к сиянию королевской семьи, избрать коронованную особу источником вдохновения - дело выгодное. Скандал и слава обеспечены. А дело королей - улыбаться. Даже если в действительности всё не так, как на самом деле.

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