Террор – это стандартный английский метод решения политических вопросов, заявил парламентарий

Чего пытаются добиться от киевского режима его покровители? Почему они упорно толкают Украину к продолжению боевых действий? А также могло ли поощрение Западом киевского терроризма спровоцировать нападение на Роберта Фицо?

Своим неуместным выступлением в киевском баре Энтони Блинкен лишний раз показал украинцам, что он приехал к ним как хозяин. Так считает депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин. В программе "25-й час" он ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Террор – это стандартный английский метод решения политических вопросов. И корректировки политических процессов. Я бы на месте Орбана усилил меры безопасности. И на месте всех других недостаточно проанглийских политических деятелей по крайней мере в Восточной Европе", - сказал Михаил Делягин.

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