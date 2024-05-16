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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

07:31
  • четверг
  • 16 мая 2024

Лидеры обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства

Решение украинского вопроса и укрепление связей России и КНР - сегодня в центре внимания двухдневного государственного визита Владимира Путина в Китай.
Путин прибыл с первым после переизбрания визитом в Китай

Появились кадры самого начала церемонии. Кортеж российского президента подъезжает к Дому народных собраний, где запланированы переговоры на высшем уровне - сначала в узком составе, затем в расширенном с участием делегаций.

Владимира Путина встретил Си Цзиньпин. Прозвучали гимны России и КНР, был дан салют. Затем оба лидера по традиции сделали совместное фото. Президента сопровождает практически весь обновленный кабинет министров, почти четверть губернаторского корпус- и руководство крупного бизнеса.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.

"Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества, КНР является главным партнером России в торгово-экономической сфере. Российско-китайские отношения стали эталоном отношений страны", - заявил Си Цзиньпин.

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