Российские гаубицы Д-30 уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

Стреляли с закрытых огневых позиций
Информация о ходе специальной военной операции. Группировка войск "Север" ведет успешное наступление на позиции ВСУ в Харьковской области. Освобождены села Глубокое и Лукьянцы. Противник с потерями сдает занятые рубежи. Уничтожены три вражеских танка, две самоходных гаубицы и реактивная система залпового огня.
Расчеты самоходных гаубиц Д-30 уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ, обеспечив огневое прикрытие мотострелкам в ходе наступления на Авдеевском направлении. Стреляли с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальность 15 километров. Корректировку цели вели с помощью беспилотников в режиме реального времени. Мобильность гаубицы Д-30 позволяет артиллеристам вести заградительный огонь, быстро меняя позиции.
Воздушное пространство под контролем экипажей ЗРК Тор-М2. Зенитчики из Забайкалья сканируют небо и днем, и ночью, обеспечивая надежную защиту передовых войск и гражданских объектов в прифронтовой зоне на Южно-Донецком направлении.
Тор-М2 работает как в ручном, так и в автоматическом режиме, самостоятельно контролируя воздушные объекты, не опознанные системой "свой-чужой". И одинаково эффективно уничтожает самолеты, беспилотники, крылатые ракеты ВСУ, в том числе западного производства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"