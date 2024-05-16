Российские гаубицы Д-30 уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

Стреляли с закрытых огневых позиций

Информация о ходе специальной военной операции. Группировка войск "Север" ведет успешное наступление на позиции ВСУ в Харьковской области. Освобождены села Глубокое и Лукьянцы. Противник с потерями сдает занятые рубежи. Уничтожены три вражеских танка, две самоходных гаубицы и реактивная система залпового огня.

Расчеты самоходных гаубиц Д-30 уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ, обеспечив огневое прикрытие мотострелкам в ходе наступления на Авдеевском направлении. Стреляли с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальность 15 километров. Корректировку цели вели с помощью беспилотников в режиме реального времени. Мобильность гаубицы Д-30 позволяет артиллеристам вести заградительный огонь, быстро меняя позиции.

Воздушное пространство под контролем экипажей ЗРК Тор-М2. Зенитчики из Забайкалья сканируют небо и днем, и ночью, обеспечивая надежную защиту передовых войск и гражданских объектов в прифронтовой зоне на Южно-Донецком направлении.

Тор-М2 работает как в ручном, так и в автоматическом режиме, самостоятельно контролируя воздушные объекты, не опознанные системой "свой-чужой". И одинаково эффективно уничтожает самолеты, беспилотники, крылатые ракеты ВСУ, в том числе западного производства.

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