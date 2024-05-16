Стало известно о новых подвигах российских военных

Данные предоставило Минобороны

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне спецоперации. Гвардии рядовой Рудфальт Аминов доставляет боеприпасы подразделениям, находящимся на передовой. Во время очередного выезда его колонна попала под миномётный обстрел боевиков. Рядовой оперативно вывел грузовик из-под вражеских снарядов, сохранив весь груз в целости.

Штурмовая группа, в составе которой служит гвардии младший сержант Сергей Соловьёв, атаковала опорный пункт противника. Выбив националистов с занимаемых позиций, наши военнослужащие приступили к эвакуации раненых. В этот момент враг предпринял попытку напасть на отряд. В стрелковом бою Сергей уничтожил часть боевиков, диверсанты были отброшены.

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