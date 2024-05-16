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Российская ПВО сбила украинские ракеты и дроны над Крымом, Калугой и Тулой

08:17
  • четверг
  • 16 мая 2024

Пять ракет ATACMS уничтожены в районе Севастополя

Российская противовоздушная оборона пресекла очередные попытки киевского режима устроить теракты в российских регионах. Сбиты и нейтрализованы ракеты разных типов, а также беспилотники ВСУ, сообщили в Минобороны России.

ПВО сбила французские авиабомбы над Белгородской областью
Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29

Поздним вечером 15 мая, около 23.00 мск, система ПВО сработала над Крымом. В районе Севастополя были уничтожены пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Позже над территорией полуострова уничтожены четыре и перехвачены два беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, дежурные средства ПВО над территорией Белгородской области уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету тактического комплекса "Точка-У" и один беспилотник. Один БПЛА сбит над территорией Брянской области, один дрон - над Калужской областью, два украинских дрона нейтрализованы в Тульской области.

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