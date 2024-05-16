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Российско-китайские переговоры в расширенном составе начались в Пекине

08:05
  • четверг
  • 16 мая 2024

Встреча продлится около часа

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили встречу тет-а-тет, к президенту России и председателю КНР присоединились участники делегаций. Ожидается, что переговоры в Пекине продлятся около часа.

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
Путин прибыл с первым после переизбрания визитом в Китай

Как передает ТАСС, встреча проходит в Большом восточном зале Дома народных собраний китайской столицы. В составе российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков. Также в переговорах участвуют представители финансового блока и российского бизнеса.

Владимир Путин прибыл в Китай поздно минувшим вечером. Ранее в Пекине прошла встреча лидеров России и КНР в узком составе. Как сообщалось, в центре внимания Путина и Цзинпина - решение украинского вопроса, укрепление связей Москвы и Пекина. Президент России и председатель КНР определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского сотрудничества.

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