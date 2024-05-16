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Песков: Россия решительно осуждает нападение на Фицо

08:10
  • четверг
  • 16 мая 2024

Политики получил четыре пули при покушении

Россия самым решительным образом осуждает покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, считая его абсолютно неприемлемым. Такое заявление сделал в четверг, 16 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля выразил надежду на то, что "господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться", а также пожелал ему скорейшего выздоровления.

В комментарии "Известиям" Песков уточнил, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании покушения на Роберта Фицо.

Тем временем вице-премьер, министр охраны окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что опасности для жизни Фицо в настоящее время нет, операция прошла успешно. Тараба предположил, что "что в конце концов он выживет".

Власти Словакии подтвердили политическую мотивированность покушения на главу правительства. Стрелявшего в Фицо задержали, он рассказал правоохранительным органам, что выступает против политики кабмина в отношении СМИ.

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