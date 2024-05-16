Новая Зеландия расширила санкции против России

Это не первый подобный шаг

Новая Зеландия в четверг, 16 мая, объявила о новом пакете антироссийских санкций. В черный список добавили 28 граждан и 14 предприятий.

По словам новозеландского министра иностранных дел Уинстона Питерса, ограничительные меры затронули лиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР в Россию для дальнейшего использования против Украины, а также иранские граждане и компании, участвующие в оказании военной помощи России.

Также Новая Зеландия ввела рестрикции в отношении тех, кого считает связанными с "принудительным переселением украинских детей в Россию", сообщает ТАСС.

В предыдущем, февральском, пакете санкций Новая Зеландия установила предельные цены на нефть российского происхождения, а также запретила экспорт товаров, подпадающих под ограничения, в Россию и Белоруссию через третьи страны.

Ранее в ФРГ отмечали, что ограничительные меры против России провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Москвой в ожидании поражения Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"