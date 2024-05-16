В Минобрнауки пообещали не обесценивать уже выданные бакалаврам дипломы

Они сохранят свой вес

Реформа высшего образования не повлияет на выпускников, уже получивших дипломы степени бакалавра.

"Никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам. Их дипломы сохранят свой вес", - заявил в беседе с ТАСС замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

По его словам, отмена бакалавриата – это новая точка отсчета в развитии национальной системы образования.

Понятие "бакалавр" исчезнет из российского высшего образования с 2025 года. В новой системе будет фигурировать только высшее и специализированное высшее образование.

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