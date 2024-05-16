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В Минобрнауки пообещали не обесценивать уже выданные бакалаврам дипломы

08:38
  • четверг
  • 16 мая 2024

Они сохранят свой вес

Реформа высшего образования не повлияет на выпускников, уже получивших дипломы степени бакалавра.
В России с 2025 года отменяют бакалавров

"Никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам. Их дипломы сохранят свой вес", - заявил в беседе с ТАСС замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

По его словам, отмена бакалавриата – это новая точка  отсчета в развитии национальной системы образования.

Понятие "бакалавр" исчезнет из российского высшего образования с 2025 года. В новой системе будет фигурировать только высшее и специализированное высшее образование.

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