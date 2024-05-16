ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД России объявило в розыск бывших глав полиции и МИД Эстонии

09:31
  • четверг
  • 16 мая 2024

Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсалу и Эльмара Вахера.

Как следует из базы министерства внутренних дел, их разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется, передает "РИА Новости"

Кроме того, в список разыскиваемых попали ряд чиновников из Польши и стран Прибалтики. В частности, мэры и вице-мэры литовских городов Паланга и Паневежи, латвийский экс-министр экономики Яниса Витенбергса и ннесколько польских чиновников.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главу соседнего государства Владимира Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
МВД России
МВД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.