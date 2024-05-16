МВД России объявило в розыск бывших глав полиции и МИД Эстонии

Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсалу и Эльмара Вахера.

Как следует из базы министерства внутренних дел, их разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется, передает "РИА Новости".

Кроме того, в список разыскиваемых попали ряд чиновников из Польши и стран Прибалтики. В частности, мэры и вице-мэры литовских городов Паланга и Паневежи, латвийский экс-министр экономики Яниса Витенбергса и ннесколько польских чиновников.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главу соседнего государства Владимира Зеленского.

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