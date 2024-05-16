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В Кремле оценили шансы Европы вырваться из фарватера США

09:13
  • четверг
  • 16 мая 2024

Стремление к суверенности в ЕС не наблюдается

Европейские государства вряд ли способны выйти из фарватера США. Такое мнение высказал в четверг, 16 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как заявил спикер Кремля в интервью "Известиям", мы не можем с уверенностью сказать, что "сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью". Москва не фиксирует подобных попыток, как и "потенциалов у европейских государств как-то выйти из фарватера Соединенных Штатов".

При этом Песков указал на то, что Китай как суверенное государство имеет свои отношения с европейскими странами и выстраивает их сообразно своим интересам.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в мире уже идет становление новой, более справедливой и демократической, системы международных отношений. При этом попытки некоторых стран любыми способами сохранить свое влияние уже спровоцировали обострение ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету, поэтому Соединенные Штаты ради спасения своей экономики разжигают все новые военные конфликты.

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