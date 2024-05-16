По словам ракетчиков, цель достаточно сложная

ВС России нашли средство против британских ракет Storm Shadow. С ними отлично справляются зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" группировки войск "Восток", которые прикрывают российские войска на первой линии обороны, сообщили в Минобороны России.

Ведомство приводит слова начальника расчета "Тор-М2", который признает, что Storm Shadow - достаточно сложная цель, она запускается с самолета противника. Сложность в том, что ракета летит низко. Однако комплекс отлично справляется с низколетящими целями, заявил ракетчик.

В Минобороны отметили, что комплекс может работать как с участием операторов, так и в автоматическом режиме. Система "ТОР" сама контролирует воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". На счету каждого расчета десятки целей: это как беспилотники различной модификации и планирующие авиабомбы, так и самолеты и вертолеты, передает ТАСС.

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