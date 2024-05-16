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Главный кадровик Минобороны обжаловал арест

09:26
  • четверг
  • 16 мая 2024

Ему вменяется получение взятки

Начальник управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов, в отношении которого возбуждено дело о коррупции, обжаловал избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в четверг, 16 мая, рассказали в 235-м Гарнизонном военном суде.
СКР подтвердил арест начальника управления кадров Минобороны

В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на помещение под арест. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна, сообщает ТАСС.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные следствия, Кузнецов в 2021-2023 годах способствовал заключению государственных контрактов Краснодарского высшего военного училища с ИП "Мартиросян Л. А.". За это Лева Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова участок земли в Краснодаре, на котором тот построил дом площадью 1125 квадратных метров.

Мартиросян в рамках расследования этого уголовного дела также помещен в следственный изолятор.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

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Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
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