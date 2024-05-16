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Шойгу назвал главную задачу на новом посту

09:09
  • четверг
  • 16 мая 2024

Ею по-прежнему остается СВО

Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу назвал свою основную задачу на новом посту.

"Сложно выделить какую-то одну задачу, но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция", - сообщил он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.  

Шойгу добавил, что продолжит курировать вопросы производства боеприпасов, вооружения и военной техники. Для России это сейчас является приоритетной задачей.

Ранее свои задачи на новом посту озвучил новый министр обороны Андрей Белоусов – это интеграция экономики Вооруженных сил России в общую экономику страны и максимальная открытость Минобороны к инновациям.

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