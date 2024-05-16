Собянин: Более 16 тыс. учащихся столицы заняты в эковолонтерстве

Забота об окружающей среде - важнейший приоритет правительства столицы

Среди московской молодёжи растёт популярность экологического волонтёрства, которое объединяет уже более 16 тысяч школьников и студентов колледжей.

Как рассказал мэр Сергей Собянин в своём блоге, забота об окружающей среде, сохранение уникальных зелёных зон - важнейший приоритет правительства Москвы.

Ежегодно в столичных школах проходит до 500 крупных мероприятий, посвящённых этой теме. Например, осенний интеллектуальный квест "Эко-марафон" для старшеклассников. Кроме того, эковолонтёры делают кормушки для птиц, помогают Московскому зоопарку и приютам для бездомных животных, высаживают деревья, а также собирают пластик, макулатуру и очищают парки от мусора.

Ранее Собянин назвал самые популярные запросы в сервисах "Мосволонтёра". Это сопровождение мероприятий, обучение добровольцев и получение личной книжки волонтера.

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