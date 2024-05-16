ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции заявили об американском следе в деле о попытке госпереворота

09:45
  • четверг
  • 16 мая 2024

В заговоре участвуют секты, ориентированные на США

Ориентированные на США секты участвуют в организации заговора против властей Турции. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на заявление "номера 2 в преступной организации Бора Каплана" Сердара Сертчелика.

Эрдоган обратился к "кукловодам" готовившегося в Турции переворота
Эрдоган созвал экстренное совещание из-за попытки госпереворота

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции. Власти получили предупреждение о возможной попытке госпереворота. Были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары, их обвинили в связях с преступной организацией.

Сертчелик недавно заявил, что он является секретным свидетелем по этому делу. Якобы, полиция заставила его назвать имена некоторых руководителей в правящей партии, после чего были задержаны офицеры полиции. Силы безопасности установили, что они руководили заговором, направленным против президента Тайипа Эрдогана – при участии сект, ориентированных на США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.