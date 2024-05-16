В Турции заявили об американском следе в деле о попытке госпереворота

В заговоре участвуют секты, ориентированные на США

Ориентированные на США секты участвуют в организации заговора против властей Турции. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на заявление "номера 2 в преступной организации Бора Каплана" Сердара Сертчелика.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции. Власти получили предупреждение о возможной попытке госпереворота. Были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары, их обвинили в связях с преступной организацией.

Сертчелик недавно заявил, что он является секретным свидетелем по этому делу. Якобы, полиция заставила его назвать имена некоторых руководителей в правящей партии, после чего были задержаны офицеры полиции. Силы безопасности установили, что они руководили заговором, направленным против президента Тайипа Эрдогана – при участии сект, ориентированных на США.

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