Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства

Китай и Россия едины в формировании нового миропорядка

Многомиллиардные контракты и обсуждение самых острых тем региональной и международной повестки. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Первый этап переговоров завершён. Российский президент и Си Цзиньпин общались почти три часа. По итогам встречи подписали совместное заявление о развитии и углублении стратегического партнёрства.

Красная ковровая дорожка, рота почетного караула, внушительный мотоэскорт. Так Владимира Путина встречали в аэропорту Пекина. Это первый после инаугурации зарубежный визит российского лидера. Уровень наивысший - государственный. Его китайский коллега после переизбрания тоже первым делом посетил Москву. И это говорит о многом. И так заставляет нервничать западный мир: партнерство России и КНР - стратегическое!

Видеооператоры и фотографы едва не сбивают друг друга. Им важно не упустить ни одной даже самой мелкой детали. Ведь китайцы очень любят дипломатию символов. На фоне того, как в КНР скромно и прохладно встречали канцлера Германии и госсекретаря США, каждый этап торжественной церемонии приветствия Владимира Путина - знак особого отношения к нему. Над площадью Тяньаньмэнь развевается триколор. Оркестр дает орудийный залп и исполняет российский и китайский гимны.

Здесь же - импровизированный парад для особого гостя. И "Подмосковные вечера" в исполнении военных музыкантов. Пекинские школьники приветствуют Владимира Путина с цветами в руках и флагами обеих стран.

Переговоры начинаются, что называется, на ногах. По дороге Владимир Путин и Си Цзиньпин успевают обсудить тему сельского хозяйства. Сначала - встреча в узком составе. По левую руку от российского лидера - секретарь Совбеза Сергей Шойгу, по правую - глава МИДа Сергей Лавров. Здесь же вице-премьеры, министры обороны и финансов, руководители Центробанка и Роскосмоса. В приветственном слове Путин неоднократно подчеркивает: наша делегация здесь среди друзей. Которые мыслят в одном направлении.

"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве", - заявил Путин.

Большинство членов российской делегации китайской стороне представлять не нужно. Они все хорошо знакомы друг с другом. Еще бы - более 40 встреч за последние годы. Поэтому взаимные обращения "дорогой друг" - не просто формальная вежливость.

"Уважаемые президент Путин и министры российской стороны, уважаемый президент Путин - мой большой друг - я приветствую вас в Китае с государственным визитом. За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях. Вытерпели испытания переменчивой международной ситуацией и стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами, отличающимися взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - отметил Си Цзиньпин.

Владимир Путин сообщил, что сегодня вечером в ходе неформальной встречи проинформирует китайского лидера о ситуации вокруг Украины. У Москвы и Китая - схожие взгляды на пути разрешения этого и других конфликтов.

Китай и Россия едины в формировании нового миропорядка. И то, что организации, в которые входят и Москва, и Пекин, прирастают все новыми странами - знак того, что вектор задан правильный.

"С этих позиций Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС, где Россия председательствует в нынешнем году, и в Шанхайской организации сотрудничества, председательство в которой перейдёт к Китаю в июле", - сказал Путин.

Масштабы взаимовыгодного сотрудничества растут. Пекин - главный торговый партнер Москвы. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и стремится к рекордным 250 миллиардам долларов. Хотя правильнее уже считать в рублях и юанях.

"Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", - отметил Путин.

План развития ключевых направлений российско-китайского экономического партнерства разработан аж до 2030 года. В приоритете – энергетика, промышленность, сельское хозяйство, сотрудничество в сфере высоких технологий, инноваций, инфраструктура, строительство, транспорт.

Взаимодействие в энергетике не ограничивается только углеводородами, Путин напомнил о строительстве атомных станций в Китае и нового адронного коллайдера в Дубне. Китайский автопром не просто заменяет ушедших корейцев, европейцев и японцев, занимает лидирующие позиции. Россия, в свою очередь, насыщает рынок КНР продовольствием, и экспорт только растет. Взаимные инвестиции - более 80 крупных проектов на сумму свыше 200 миллиардов долларов.

В этом году - 75 лет установления дипломатических отношений между двумя странами. Массовое изучение русского языка китайцами и празднование китайского Нового года в Москве как нельзя лучше характеризует уровень развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Хочу обратить внимание, что в феврале в Москве при поддержке мэрии города впервые был официально отпразднован Новый год по китайскому календарю. Должен сказать, что его красочные мероприятия прошли с большим размахом и понравились сотням тысяч горожан", - рассказал Путин.

В первый же день визита Владимира Путина в Китай было подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также 10 документов. В том числе концепция развития острова Большой-Уссурийский, договоренности о создании межграничного резервата "Земля больших кошек", меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве и об обмене информацией.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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