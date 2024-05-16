Власти Словакии проведут чрезвычайное заседание после нападения на Фицо

Ведется следствие

Врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Но оно по-прежнему остается серьезным. Об этом сообщила главврач больницы, в которой политик был прооперирован после покушения. Резонансное нападение на главу кабмина произошло накануне, стрелявший задержан. И уже очевидно - преступление носит политический характер. Слишком многим в сегодняшней Европе независимый и принципиальный Фицо, выступавший за диалог с Москвой, был, что называется, костью в горле.

Во время 4-часовой операции премьера на сутки пришлось ввести в состояние медикаментозного сна. Сейчас его состояние стабильное. Преступник выстрелил в Фицо 5 раз: попал в брюшную полость и грудь. Причину нападения словацкие политики озвучили тут же.

"Это атака на человека, но еще это атака на демократию. Ненавистническая риторика, свидетелями которой мы являемся, приводит к ненавистническим действиям. Пожалуйста, остановитесь!" – говорит Зузана Чапутова, президент Словакии.

Сев в премьерское кресло, Фицо начал прижимать либеральные офисы, успел снять с финансирования их медиа. А еще активно выступал против спонсирования войны на Украине, заявлял, что санкции вредят самой Европе:

"Война на Украине началась в 2014 году, а не в 2022, когда украинские фашисты убивали на Украине граждан русской национальности. Американцы воюют с Россией с помощью украинских солдат".

В таких случаях на Западе сразу вешают ярлык – прокремлевский. Впрочем, Фицо и сам понимал, что ходит по тонкому лезвию. Еще в апреле буквально предсказал подобное покушение.

"Суть ненависти против него - в его политической ориентации. Знаете, на Западе другие политические убеждения наказываются, наказываются разными способами. Иногда против вас вводят санкции, иногда в вас стреляют", - отметил Александр Вулин, вице-премьер Сербии.

И все это на фоне предстоящих выборов в Евросоюзе. Альянс своевольных стран стал слишком быстро расти.

"Очевидно, что его смелость и привела к сегодняшнему покушению. Возможно, что покушение произошло в результате масштабной антироссийской истерии, которая специально раздувается в Европе. Именно поэтому я с тревогой задаю вопрос о том, кто будет следующим?" - заявил Костадин Костадинов, лидер болгарской партии "Возрождение".

Сегодня полиция Сербии задержала мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу. В соцсетях посыпались угрозы и Виктору Орбану.

Сегодня власти Словакии проведут чрезвычайное заседание. Задержанный объяснил свои действия тем, что он не согласен политикой власти. Сообщалось, что он якобы сторонник оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", но там категорически опровергли эту информацию и призвали к немедленному перемирию.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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