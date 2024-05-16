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Франция вводит войска в Новую Каледонию

11:52
  • четверг
  • 16 мая 2024

В регионе не утихают погромы

Париж вводит войска в Новую Каледонию - это заморская территория Франции в Тихом океане. Силовики возьмут под охрану порты и воздушные гавани.

Подкрепление также получат силы полиции и жандармерии. Уже несколько дней в регионе продолжаются погромы. Начались они с мирных акций, но быстро переросли в беспорядки.

Сторонники независимости выступили против законопроекта о расширении избирательных прав. Он даёт возможность голосовать некоренному населению островов. Участники поджигают склады, грабят магазины, вступают в стычки с правоохранителями. 4 человека погибли, сотни получили ранения. 200 зачинщиков беспорядков задержаны.

Жители Новой Каледонии давно добиваются независимости, но ни один референдум не набрал достаточного количества голосов за отделение.

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