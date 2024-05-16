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В Тюменской области обострилась ситуация с паводком

11:57
  • четверг
  • 16 мая 2024

Уровень воды в Иртыше растет

Ситуация с паводком резко обострилась в Тюменской области. Уровень воды в реке Иртыш превысил максимальные отметки восьмилетней давности.

Под угрозой затопления - Вагайский район. В регионе наращивают группировку спасателей, укрепляют защитные насыпи, проводят эвакуацию населения. А в Омскую область, в Усть-Ишимский район сегодня прибыли главы МЧС и Минстроя.

Они совершили облёт затопленных территорий и лично проконтролировали проведение работ по защите жилых домов и электроподстанции от стихийного бедствия. Жителям оказывают всю необходимую помощь, организованы пункты временного размещения.

В Якутии продолжается ледоход. Для устранения заторов на местных реках ведут взрывные работы.

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