В Тюменской области обострилась ситуация с паводком

Уровень воды в Иртыше растет
Ситуация с паводком резко обострилась в Тюменской области. Уровень воды в реке Иртыш превысил максимальные отметки восьмилетней давности.
Под угрозой затопления - Вагайский район. В регионе наращивают группировку спасателей, укрепляют защитные насыпи, проводят эвакуацию населения. А в Омскую область, в Усть-Ишимский район сегодня прибыли главы МЧС и Минстроя.
Они совершили облёт затопленных территорий и лично проконтролировали проведение работ по защите жилых домов и электроподстанции от стихийного бедствия. Жителям оказывают всю необходимую помощь, организованы пункты временного размещения.
В Якутии продолжается ледоход. Для устранения заторов на местных реках ведут взрывные работы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"