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Мощный циклон принес на Кубань град и ураганный ветер

11:58
  • четверг
  • 16 мая 2024

На трассах опасно

Резким подъемом уровня воды в реках грозит непогода и на юге России. За две недели до начала летнего сезона мощный циклон принес в Краснодарский край ливни, град и ураганный ветер.

В Анапу словно вернулась зима. Град размером с пятирублевую монету побил урожай на приусадебных участках, повреждения получили и автомобили. Непросто пришлось водителям, которых непогода застала в пути. На Дефановском перевале - снежные заносы. Многие предпочли не рисковать и переждать удар стихии, стоя на обочине.

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