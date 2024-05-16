Мощный циклон принес на Кубань град и ураганный ветер

На трассах опасно

Резким подъемом уровня воды в реках грозит непогода и на юге России. За две недели до начала летнего сезона мощный циклон принес в Краснодарский край ливни, град и ураганный ветер.

В Анапу словно вернулась зима. Град размером с пятирублевую монету побил урожай на приусадебных участках, повреждения получили и автомобили. Непросто пришлось водителям, которых непогода застала в пути. На Дефановском перевале - снежные заносы. Многие предпочли не рисковать и переждать удар стихии, стоя на обочине.

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