Журнал "Мурзилка" отмечает вековой юбилей

Первый номер вышел в 1924-м году

В свой сотый день рождения Мурзилка нарасхват. У него море юных поклонников. Собачий след в истории появления Мурзилки на свет виден на первой обложке журнала. Но, оказывается, рядом с мальчиком Петей в 1924-м году - совсем другой герой.

"Это не Мурзилка сам. Это его мама Жучка", - рассказала Ирина Антонова, главный редактор журнала "Мурзилка".

После щенка Мурзилка приобретал самые разные обличья. Авторов детского приложения к "Рабочей газете" это мало волновало. Конечно, были обязательные статьи о вождях мирового пролетариата и успехах полярников. Но для "Мурзилки" писали еще и Чуковский, Барто, Михалков. В журнале печатали Зощенко, Хармса и Платонова. Иллюстрации тоже были на высоте.

"Все работали в "Мурзилке", абсолютно все. И Илья Кабаков, и Пивоваров, и Галанин, и Каневский Аминодав, который придумал Мурзилку", - рассказала Наталия Холендро, главный художник журнала "Мурзилка".

Сын Аминодава Каневского не скрывал: отец обожал рисовать петухов и куриц. Поэтому его Мурзилка с клювом и цветом шерсти - от цыпленка, а с телом - от медвежонка.

Журнал моментально стал невероятно популярным. В редакцию приходили мешки писем, причем - с серьёзными предложениями.

"Рита Кюккен из Нижнего Новгорода написала, что она вносит 25 копеек в фонд тракторной колонны имени Мурзилки. И вызывает всех подписчиков Мурзилки организовать тракторную колонну", - говорит Юлия Мамаева, заместитель главного редактора журнала "Мурзилка".

Судьба колонны имени Мурзилки осталась неизвестной, а вот сам журнал был увековечен в кинематографе. Такая слава неудивительна, если учесть, что тираж детского журнала до перестройки приближался к шести миллионам! Сейчас всего 11 тысяч, но по нынешним временам и это неплохо. К тому же, Мурзилка –долгожитель, занесен в Книгу рекордов.

"Самый долгоиздающийся детский журнал в мире. Таких больше нет!" – отметила Ирина Антонова, главный редактор журнала "Мурзилка".

Над "Мурзилкой" сейчас трудятся более двух сотен замечательных художников и писателей, присылающих рассказы, сказки, стихи и игры. Творить для "Мурзилки" приятно и ответственно, уверен писатель Георгиев. Первые строчки, которые он в детстве прочитал вслух, были именно в этом журнале.

По случаю векового юбилея увидели свет новые книги о Мурзилке и почтовая марка. А в единственный в Москве музей Мурзилки скоро пришлют гигантский шарф, связанный детьми для любимого героя. Желтого и пушистого, продолжающего уже 100 лет разговаривать со своими читателями на одном языке.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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