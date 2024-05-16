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Журнал "Мурзилка" отмечает вековой юбилей

12:03
  • четверг
  • 16 мая 2024

Первый номер вышел в 1924-м году

В свой сотый день рождения Мурзилка нарасхват. У него море юных поклонников. Собачий след в истории появления Мурзилки на свет виден на первой обложке журнала. Но, оказывается, рядом с мальчиком Петей в 1924-м году - совсем другой герой.

"Это не Мурзилка сам. Это его мама Жучка", - рассказала Ирина Антонова, главный редактор журнала "Мурзилка".

После щенка Мурзилка приобретал самые разные обличья. Авторов детского приложения к "Рабочей газете" это мало волновало. Конечно, были обязательные статьи о вождях мирового пролетариата и успехах полярников. Но для "Мурзилки" писали еще и Чуковский, Барто, Михалков. В журнале печатали Зощенко, Хармса и Платонова. Иллюстрации тоже были на высоте.

"Все работали в "Мурзилке", абсолютно все. И Илья Кабаков, и Пивоваров, и Галанин, и Каневский Аминодав, который придумал Мурзилку", - рассказала Наталия Холендро, главный художник журнала "Мурзилка".

Сын Аминодава Каневского не скрывал: отец обожал рисовать петухов и куриц. Поэтому его Мурзилка с клювом и цветом шерсти - от цыпленка, а с телом - от медвежонка.

Журнал моментально стал невероятно популярным. В редакцию приходили мешки писем, причем - с серьёзными предложениями.

"Рита Кюккен из Нижнего Новгорода написала, что она вносит 25 копеек в фонд тракторной колонны имени Мурзилки. И вызывает всех подписчиков Мурзилки организовать тракторную колонну", - говорит Юлия Мамаева, заместитель главного редактора журнала "Мурзилка".

Судьба колонны имени Мурзилки осталась неизвестной, а вот сам журнал был увековечен в кинематографе. Такая слава неудивительна, если учесть, что тираж детского журнала до перестройки приближался к шести миллионам! Сейчас всего 11 тысяч, но по нынешним временам и это неплохо. К тому же, Мурзилка –долгожитель, занесен в Книгу рекордов.

"Самый долгоиздающийся детский журнал в мире. Таких больше нет!" – отметила Ирина Антонова, главный редактор журнала "Мурзилка".

Над "Мурзилкой" сейчас трудятся более двух сотен замечательных художников и писателей, присылающих рассказы, сказки, стихи и игры. Творить для "Мурзилки" приятно и ответственно, уверен писатель Георгиев. Первые строчки, которые он в детстве прочитал вслух, были именно в этом журнале.

По случаю векового юбилея увидели свет новые книги о Мурзилке и почтовая марка. А в единственный в Москве музей Мурзилки скоро пришлют гигантский шарф, связанный детьми для любимого героя. Желтого и пушистого, продолжающего уже 100 лет разговаривать со своими читателями на одном языке. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Редакция журнала "Мурзилка"
Редакция журнала "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Мурзилка
Мурзилка
Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
Журнал "Мурзилка"
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