В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту Вучичу

На 48 часов

Правоохранительные органы Сербии задержали на 48 часов мужчину, который угрожал президенту Александру Вучичу.

Задержанный – житель города Сомбор. Он угрожал безопасности главы государства, сообщили в МВД страны.

Ранее в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрельба произошла в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил пулю в живот и сустав. Политику провели операцию, его состояние стабильно.

Стрелявшего в Фицо задержали, им оказался 71-летний словацкий писатель и активист Юрай Чинтула. На допросе он рассказал, что выступает против политики кабмина в отношении СМИ.

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