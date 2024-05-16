Появились новые данные о состоянии Роберта Фицо

Премьер Словакии пережил покушении

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил несколько огнестрельных ранений при покушении, стабильное. Об этом в четверг, 16 мая, рассказал госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа.

Днем ранее в Роберта Фицо стреляли на улице, куда он вышел после выездного заседания правительства. В политика попало четыре пули. Его экстренно доставили в больницу вертолетом, операция продолжалась несколько часов. Сведения о самочувствии премьера разнились, СМИ писали, что он пришел в себя и общался с врачами, а глава МВД Словакии называл его состояние критическим.

Как уточнил Филип Куффа, "по последним данным, премьер Роберт Фицо в стабилизированном состоянии", сообщает РИА Новости.

Российский лидер в тот же день, когда было совершено покушение, направил президенту Словакии телеграмму, в которой назвал случившееся чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Владимир Путин заявил, что знает Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека — президент России выразил надежду на то, что это поможет пострадавшему политику выстоять.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва самым решительным образом осуждает покушение, и пожелал скорейшего выздоровления Роберту Фицо. При этом уточняется, что Братислава не просила Москву о какой-либо помощи в расследовании нападения на премьера.

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