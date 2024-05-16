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Откровенные и дружеские: Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры

09:46
  • четверг
  • 16 мая 2024

Они продолжались 2,5 часа

В Пекине завершились переговоры лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, прибывшего в Китай с первым зарубежным визитом после своего переизбрания главой государства. Общение политиков продолжалось около 2,5 часа.

Путин прибыл с первым после переизбрания визитом в Китай
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

После переговоров Си Цзиньпин заявил, что они были откровенными, дружескими и содержательными. Политик рассказал, что обсуждалась, в числе прочих тем, ситуация на Украине — лидеры России и Китая воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса.

Владимир Путин поблагодарил китайского коллегу за радушный прием, отметив, что создана дружеская и теплая атмосфера. Москва и Пекин придают большое значение своему партнерству — оно является образцом отношений для других стран.

По итогам переговоров в Пекине лидеры КНР и России приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Кремле говорили, что в документе "отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка", сообщает РИА Новости.

Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, визит Владимира Путина в Китай является ответом на приезд в Россию Си Цзиньпина в 2023 году сразу же после переизбрания. Символично, что президент России отправился в Пекин через десять дней после своей инаугурации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отмечала недопустимость попыток третьих стран вмешиваться в отношения Пекина и Москвы в стремлении очернить их.

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