На месте бывшей промзоны в Тушино появится современный городской квартал

Объем инвестиций превысит 200 млрд рублей

В районе Южное Тушино появится современный городской квартал. Его построит инвестор по программе комплексного развития территорий.



Как рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов, инвестор построит 1,1 млн квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций превысит 200 млрд рублей. Благодаря развитию территории будет создано почти 15 тысяч рабочих мест.

В свою очередь руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что договор с инвестором заключен на 14 лет.

"В течение этого времени он должен построить современный городской квартал, в котором появится 550 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 175,5 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации и других нужд столицы, а также около 550 тысяч квадратных метров производственной и общественно-деловой застройки, включая школы и детские сады, которые будут посещать свыше 1,7 тысячи учеников и воспитанников", – рассказал Гаман.

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