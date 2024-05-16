ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

10:23
  • четверг
  • 16 мая 2024

Задержанные во всем сознались

Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Украины, которые планировали взрыв на железной дороге в Крыму.

Задержанные мужчина и женщина 1999 и 2000 годов рождения передавали военной разведке Украины данные о дислокации военных и средств противовоздушной обороны (ПВО) России, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В апреле пара достала из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое затем попыталась заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. Злоумышленников поймали на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц".

Мужчина и женщина во всем сознались и активно сотрудничают со следствием. На допросе задержанный рассказал, что отправлял украинским спецслужбам данные о средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост. В настоящий момент фигуранты дела арестованы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Спецоперация ЦОС ФСБ России
Спецоперация ЦОС ФСБ России
Спецоперация ЦОС ФСБ России
Спецоперация ЦОС ФСБ России
Спецоперация ЦОС ФСБ России
Спецоперация ЦОС ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.