В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

Задержанные во всем сознались

Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Украины, которые планировали взрыв на железной дороге в Крыму.

Задержанные мужчина и женщина 1999 и 2000 годов рождения передавали военной разведке Украины данные о дислокации военных и средств противовоздушной обороны (ПВО) России, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В апреле пара достала из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое затем попыталась заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. Злоумышленников поймали на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц".

Мужчина и женщина во всем сознались и активно сотрудничают со следствием. На допросе задержанный рассказал, что отправлял украинским спецслужбам данные о средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост. В настоящий момент фигуранты дела арестованы.

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