Помощников Байдена обеспокоило психологическое состояние президента США

Американский лидер переживает из-за суда над его сыном Хантером

Суд над Хантером Байденом влияет на психологическое состояние его отца – президента США. Это обстоятельство беспокоит помощников Джо Байдена, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что для Белого дома сценарий уголовного процесса над Хантером Байденом - беспрецедентное событие в американской политической истории. Президенту США придется наблюдать, как присяжные в его родном штате решат, виновен ли его сын в уголовном преступлении - хранении огнестрельного оружия.

Как писали ранее американские СМИ, дело Хантера Байдена может помешать предвыборной кампании его отца. Адвокаты добиваются прекращения дела, утверждая, что прокуроры подчинились политическому давлению республиканцев. Суд над сыном может серьезно повлиять на президента - скорее психологически, чем политически.

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