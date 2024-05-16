ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия выгнала несколько военных ВСУ

10:40
  • четверг
  • 16 мая 2024

Они проходили в ФРГ обучение

Германские власти отказали в дальнейшем обучении нескольким солдатам Вооруженных сил Украины. Их выгнали из ФРГ за использование правоэкстремистской символики.
Американский наемник сбежал из ВСУ

Как рассказали в пресс-службе правительства Германии, семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для ВСУ.

Обучение виновных было немедленно прекращено по согласованию с ВСУ, а соответствующие лица были возвращены на Украину, говорится на официальном сайте германского кабмина.

Ранее портал Business Insider возложил ответственность за провальное контрнаступление ВСУ и другие неудачи украинской армии на западных инструкторов. Оказывается, украинскую армию все это время тренировали неправильно, все, чему смогли научить ВСУ — так это базовым солдатским навыкам.

Газета The Financial Times писала, что западные инструкторы сталкиваются с трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена и иногда "думают, что знают лучше".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.