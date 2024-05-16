Они проходили в ФРГ обучение

Германские власти отказали в дальнейшем обучении нескольким солдатам Вооруженных сил Украины. Их выгнали из ФРГ за использование правоэкстремистской символики.

Как рассказали в пресс-службе правительства Германии, семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для ВСУ.

Обучение виновных было немедленно прекращено по согласованию с ВСУ, а соответствующие лица были возвращены на Украину, говорится на официальном сайте германского кабмина.

Ранее портал Business Insider возложил ответственность за провальное контрнаступление ВСУ и другие неудачи украинской армии на западных инструкторов. Оказывается, украинскую армию все это время тренировали неправильно, все, чему смогли научить ВСУ — так это базовым солдатским навыкам.

Газета The Financial Times писала, что западные инструкторы сталкиваются с трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена и иногда "думают, что знают лучше".

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