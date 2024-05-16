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Путин объяснил выбор Китая для первого зарубежного визита после выборов

10:26
  • четверг
  • 16 мая 2024

Президент России поехал в Пекин через 10 дней после инаугурации

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 мая, назвал логичным тот факт, что свой первый зарубежный визит после вступления в должность главы государства он совершил именно в Китай.

Откровенные и дружеские: Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры
Путин прибыл с первым после переизбрания визитом в Китай

После российско-китайских переговоров в Пекине Путин напомнил про высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений. Это, в частности, подтверждается и тем, что председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания на пост главы государства в марте 2023 года.

В этом есть не только символизм, подчеркнул Путин, отметив, что "эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам "сверять часы" и двигаться вперед по тому пути, который мы с председателем КНР определили", сообщает РИА Новости.

После переговоров с российским коллегой председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что они были откровенными, дружескими и содержательными. Владимир Путин поблагодарил китайского коллегу за радушный прием, отметив, что создана дружеская и теплая атмосфера.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что отношения России и Китая благодаря их лидерам достигли беспрецедентного уровня. При этом дружба Москвы и Пекина не направлена против какой-то третьей стороны, подчеркнул дипломат.

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