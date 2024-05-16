В Самаре автобус столкнулся с пятью автомобилями

Пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при столкновении маршрутного автобусов с пятью автомобилями в Самаре.

ДТП произошло утром в четверг на Южном шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение с пятью попутными автомобилями (два автомобиля Mitsubishi, Hyundai, Renault, "Лада").

Пострадавшие - четыре водителя и два пассажира легковых автомобилей, им оказывается помощь.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались две единицы техники, шесть человек, передает ТАСС.

Ранее сегодня в Самаре произошло еще одно ДТП с автобусом. Общественный транспорт въехал в остановку, в результате пострадал пешеход,

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