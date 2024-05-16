Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам

Киев втягивает США и Европу в большую войну

Любое использование западного оружия против мирных российских городов повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты наших граждан.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Попытки Киева убедить Вашингтон и Брюссель в необходимости поставок западного оружия на Украину для ударов по российским объектам ведут к большой войне.

"Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть все человечество", - написал он в своем Telegram-канале.

Володин призвал западных политиков осознать свою ответственность и сделать все, чтобы не доводить ситуацию до катастрофы.

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