Собянин: Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Это личные дела знаменитых деятелей науки

В Москве открыли онлайн-доступ к уникальным документам, с которыми работали школьники и студенты колледжей в рамках проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей – студентов и преподавателей Императорского Московского университета. Документы уникальны с точки зрения информации и внешних признаков, имеют духовную и историческую ценность", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" стартовал в сентябре прошлого года, чтобы школьники и студенты научились анализировать историческую информацию и познакомились с работой Главархива изнутри.

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