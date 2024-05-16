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Грузия обвинила глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии в попытке свержения власти

11:09
  • четверг
  • 16 мая 2024

Дипломаты участвовали в митинге против закона об иноагентах

Министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии содействовали попытке свержения демократически избранного правительства Грузии. Такое заявление сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

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Парламент Грузии принял "закон об иноагентах", несмотря на массовые протесты

Политика возмутило, что европейские министры участвовали в прошедшем в Тбилиси митинге против принятого в Грузии закона об иностранных агентах. По мнению Папуашвили, "это поступок, который больше ожидаем от советской или российской пропаганды, чем от министров иностранных дел Евросоюза".

Спикер парламента Грузии счел недопустимым "обратиться к группе взволнованной молодежи, которых радикальные оппозиционные партии настраивают против правительства, и назвать их "всем народом".

Участие иностранцев в этом процессе при нивелировании суверенитета Грузии и дипломатической практики под предлогом демократии и защиты прав человека в лучшем случае является фарисейством, а в худшем – попыткой "опрокинуть" страну, цитирует Папуашвили ТАСС.

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна предупредил, что принятый парламентом Грузии закон об иноагентах может привести к санкциям со стороны Евросоюза: грузинских граждан могут лишить права въезда в ЕС по безвизовому режиму. Американские власти пригрозили Тбилиси фундаментальным пересмотром отношений в случае, если пресловутый закон вступит в силу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законы об иноагентах — нормальная практика большого числа государств, которые стремятся обезопасить свою внутреннюю политику от иностранного влияния. Соответствующий законопроект в Грузии нельзя назвать "российским", подчеркнул Песков.

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